Amica.it - Congratulazioni a Margot Robbie! L'attrice di "Barbie", sposata col produttore Tom Ackerley, ha dato alla luceil primo figlio a Los Angeles, è un maschietto

Leggi tutto su Amica.it

Dopo averla vista girare orgogliosamente per Loscon la pancia in bella evidenza fino pochissime settimane fa, ecco la notizia:è diventata mamma.è diventata mamma Lei e il marito, ilTomsono diventati genitori di un. A dare la notizia, una fonte sicura al settimanale americano People. La nascita deldella 34enne protagonista disarebbe avvenuta un paio di settimane fa. Una sorpresa per tutti, visto che il termine era fissato per i primi di novembre. I genitori della diva, così, si sono affrettati a volare negli Stati Uniti dnativa Australia per conoscere il nipotino. Stessa cosa i nonni inglesi, genitori di Ackerly, che però sono già al 12esimo nipotino.