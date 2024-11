Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 25 al 31 ottobre 2024: Olly si prende la scena

Leggi tutto su Davidemaggio.it

Nuovo cambio al vertice nellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 25 a giovedì 31. Oltre a riconfermarsi alla #1 dei singoli, per la quinta settimana di seguito, con Per due come noi, duetto con Angelina Mango,conquista pure gli album con il nuovo lavoro Tutta vita. Ecco gli aggiornamenti.– I singoli Nei singoli si riconferma la Top3 della scorsa settimana: per la quinta settimana domina Per due come noi, seguita dalle stabili Il filo rosso di Alfa e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Quarto e quinto posto per le new entry Heets di Lele Blade feat. Geolier e Donna di Kid Yugi. Sesto posto per Rossetto e caffè di Sal Da Vinci (-1). Sale, alla #7, Mi piacciono le armi di Simba La Rue (+1). Amore disperato di Achille Lauro scende alla #8 (-4). Nona Si antes te hubiera conocido di Karol G (-3). Chiude la Top10 TT le girlz di Anna & Niky Savage (-3).