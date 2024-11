Ilveggente.it - Bologna-Monaco, Champions League: tv, formazioni, pronostico

è una partita valida per la quarta giornata della nuova. Dove vederla in tv, streaming,e pronostici Ancora alla ricerca della prima vittoria inildi Italiano. Che dopo il debutto con pareggio in casa, nelle due trasferte in terra inglese ci ha rimesso le penne. Ma adesso, la formazione emiliana, sembra essere davvero una formazione diversa. In campionato infatti è arrivata la prima vittoria in casa.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itBeh, c’è da dire che laè decisamente un’altra cosa. E a dire il vero, oltre che la prima affermazione europea dell’anno ilcerca soprattutto il primo gol. In tre partite zero esultanze, ma si è sbloccato Orsolini, uno di quelli che può fare la differenza. Ed è a lui che Italiano si affiderà martedì sera per cercare la prima gioia contro unche in Francia aveva cominciato benissimo ma che adesso sta soffrendo un poco.