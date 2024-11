Digital-news.it - Back to Black: Il Biopic su Amy Winehouse in Prima TV su Sky e NOW - On demand in 4K

Arriva inTV su Sky ilsu AmyTO, in onda lunedì 4 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama) in streaming su NOW e disponibile on.Su Sky il film sarà disponibile onanche in 4K.In modo appassionato e sorprendentemente potente,TOracconta uno dei più grandi talenti del XXI secolo e tenta di comprendere come i demoni personali abbiano fatto a pezzi Amy(Marisa Abela). Con una sceneggiatura basata su materiale realizzato inpersona dalla cantante, vediamo l'ascesa di Amydalla sua educazione suburbana al raggiungimento della fama globale,della sua morte a soli 27 anni, lasciando al mondo un’eredità indelebile. Uno sguardo risoluto sulla moderna macchina delle celebrità, e un potente tributo a un talento unico e irripetibile.