Ilrestodelcarlino.it - Anziana nel mirino dei truffatori. Due campani finiscono in manette

Chiama un’dicendo di essere suo nipote e di aver bisogno di tutto l’oro che ha in casa. Ma prima di riuscire a scappare con il ricco bottino lui e il complice – due napoletani di 50 e 28 anni già con precedenti –, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari della stazione di Matelica con il colleghi della Compagnia di Camerino li hanno trovati fermi in auto, nelle vicinanze della casa della loro vittima. Neldeiera finita una donna di 82 anni che vive a Matelica. Sabato l’è stata contattata al telefono da un ragazzo, che si è spacciato per suo nipote. Il giovane le aveva raccontato di essere in grosse difficoltà, e per questo aveva subito bisogno di tutto l’oro che lei aveva in casa.