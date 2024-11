Oasport.it - A che ora Paolini-Zheng, WTA Finals 2024: programma preciso, tv, streaming

Jasmineaffronterà la cinese Qinwennell’ultima partita del round robin alle WTA, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste dell’annata agonistica. Sul cemento di Riad (Arabia Saudita) andrà in scena un vero e proprio scontro: chi vince si qualifica alle semifinali, chi perde dovrà tornare a casa. La numero 4 del mondo, reduce dalla vittoria contro la kazaka Elena Rybakina e dalla sconfitta contro la bielorussa Aryna Sabalenka, cercherà il grande colpaccio contro un’avversaria molto temibile. L’appuntamento è per mercoledì 6 novembre alle ore 13.30. Le due rivali sono infatti appaiate in classifica generale con una vittoria e una sconfitta a testa, chi avrà la meglio chiuderà al secondo posto in classifica generale alle spalle di Sabalenka e si meriterà la semifinale contro la prima classificata dell’altro raggruppamento (la polacca Iga Swiatek, le statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff, la ceca Barbora Krejcikova).