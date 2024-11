Sport.quotidiano.net - Volley serie A2 femminile. Omag Mt, c’è la cenerentola Mondovì. Nardo: "Ma non va sottovalutata»

Torna in campo laMt San Giovanni quest’oggi al PalaMarignano (ore 17) e lo fa da capolista solitaria del girone A della regular season del campionato diA2. Dopo la splendida vittoria al Fontescodella di Macerata nel big match della quarta giornata, la squadra di coach Massimo Bellano è pronta ad affrontare al meglio il terzo incontro casalingo di questa stagione. L’avversario di turno è la Bam, attuale fanalino di coda del girone A con zero punti in classifica, ma per tradizione avversario da sempre molto ostico per le marignanesi. Le due formazioni si sono incontrate ben quindici volte e l’ago della bilancia pende a favore della squadra Monregalese che ha ottenuto addirittura undici vittorie contro le quattro della formazione del presidente Stefano Manconi.