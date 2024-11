Sport.quotidiano.net - Torna la 30 'N Piana: la corsa simbolo di rinascita dopo l’alluvione

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Campi Bisenzio, 3 novembre 2024 –l’annullamento dello scorso anno a causa dei devastanti eventi alluvionali, la 30 'Ncon un significato speciale: non solo ultima tappa di fondo lungo per i maratoneti, ma anchedi resilienza e. Questa, strategica per preparare la Firenze Marathon, si è svolta in un contesto di grande partecipazione e solidarietà. 30 n', le foto dellaLa gara, tenutasi a Campi Bisenzio, ha registrato un successo senza precedenti, raggiungendo il tutto esaurito con dieci giorni d’anticipo. Gli organizzatori, travolti dall’entusiasmo dei podisti, sono stati costretti a incrementare i pettorali oltre i 500 previsti. Questo successo testimonia l’importanza crescente della 30 'N, gara di distanza insolita che rappresenta l’allenamento ideale per affrontare i 42,195 km della Firenze Marathon.