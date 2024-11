Dailyshowmagazine.com - Raffaele Pe: la voce contemporanea della musica barocca italiana

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

Pe è un nome di riferimento nel panorama. Il controtenore, noto per la sua passione e dedizione alla culturale antica, ha consolidato la sua carriera internazionale con esibizioni in prestigiosi teatri e collaborazioni con rinomati direttori d’orchestra. In questa intervista,condivide dettagli sulla sua formazione, le sue esperienze più significative e offre consigli per i giovani musicisti che aspirano a una carriera nellalirica. La formazionele diPe: dalle prime esperienze alla scopertaFin dalla giovane età,Pe ha mostrato una forte inclinazione verso laantica.