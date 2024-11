Bergamonews.it - Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasp se la gioca senza Retegui

Contro la capolistapaura: l’va al Maradona per sfidare ile se lacon il tandem De Ketelaere-Lookman, cona sorpresa inizialmente in panchina. Sarà Pasalic ad agire sulla trequarti con il compito di riempire l’area con i suoi inserimenti. Nessuna sorpresa nel resto dell’undici. Dopo Kossounou, rientrato già contro il Monza, recuperato anche Brescianini, che in estate era stato proprio ad un passo dai partenopei prima di trasferirsi all’, le(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte A disp. Caprile, Contini, Juan Jesus, Mazzocchi, Marin, Spinazzola, Zerbin, Folorunsho, Neres, Ngonge, Simeone, Raspadori.