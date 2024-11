Sport.quotidiano.net - MotoGp Malesia 2024, le pagelle di Riccardo Galli

Sepang, 3 novembre– Pecco vince e rimanda la volata per il titolo al prossimo Gp, fra due settimane. Ma Martin rimane superfavorito con un vantaggio di 24 punti, grazie al secondo posto in. Pecco Bagnaia: 10 Poteva fare solo una cosa per continuare ad essere in bagarre per il titolo: vincere. Facile a dirsi, molto meno a farsi, perché Martin è Martin. E’ un martello. Un leone che ti può sbranare da un momento all’altro. Bagnaia però quel leone l’ha domato. Frusta e bastone nei primi giri folli, poi via a testa bassa per un successo da eroe. Straordinario e con una garra da numero uno. Da campione del Mondo. Jorge Martin 9,5 Ci mette il cuore subito. Poi ci mette anche la testa. No, non ditegli che si è accontentato del secondo posto, perché quel secondo posto Jorge l’ha voluto, difeso e incassato dopo aver capito che rischiare sarebbe stato un errore. Calcolatore.