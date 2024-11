Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni GF 18, Nuovi ingressi, Televoto e sorprese Puntata 4 novembre

La nuova puntata del Grande Fratello promette emozioni forti. L'arrivo di Alfonso D'Apice rimescolerà le carte in tavola, mentre le tensioni tra i concorrenti raggiungeranno il culmine. Scopri tutte le anticipazioni! Grande Fratello: un uragano di emozioni si abbatte sulla casa La Casa del Grande Fratello è pronta a vivere una nuova settimana ricca di colpi di scena. L'arrivo di nuovi personaggi e le tensioni crescenti tra i concorrenti promettono di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Un ex ritorna a far parlare di sé Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, farà il suo ingresso nella Casa. Il suo arrivo riaccenderà sicuramente la passione e le gelosie, creando nuove dinamiche all'interno del gruppo.