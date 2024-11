Quotidiano.net - Inseminazione delle nuvole e ingegneria climatica, lo scienziato: ecco cosa non sappiamo

Roma, 3 novembre 2024 - Non è vero che l’può essere legata alla devastante alluvione in Spagna, ha spiegato a Quotidiano.net Sandro Fuzzi, ricercatore del CNR. Perché quella domanda torna ogni volta, da Valencia a Dubai, alla fine respinta dalla scienza. Con questa premessa lineare, la discussione però resta aperta sugli effetti in generale dell’. Anche l’Organizzazione mondiale della Meteorologia (OMM) ha creato un gruppo gruppo di lavoro per studiare queste tecniche e arrivare a darsi regole certe. Abbiamo chiesto chiarimenti a Bernardo Gozzini, direttore del laboratorio Lamma del Cnr. L’è pericolosa? “Più che altro - chiarisce lo- ad oggi non abbiamo la certezza che tecniche come quella del cloud seeding, funzionino.