Lortica.it - Incidente a Bibbiena: scontro tra moto e furgone, 34enne trasportato al Careggi in codice 2

Leggi tutto su Lortica.it

Questa mattina, intorno alle 11:30, il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un graveavvenuto in via Nazionale, nei pressi di Pian del Ponte, a. L’ha coinvolto unacicletta e un. Sul luogo dellosono intervenuti tempestivamente l’ambulanza infermierizzata di Rassina, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mobilitate per garantire la sicurezza della zona e supportare le operazioni di soccorso. Ilciclista, un uomo di 34 anni, ha riportato lesioni significative e, dopo i primi soccorsi, è statod’urgenza in2 all’ospedale dicon l’elisoccorso Pegaso 3. Le condizioni dell’uomo non sono al momento note, ma il trasporto in2 indica una situazione di media gravità. Le forze dell’ordine sono al lavoro per determinare le cause e la dinamica dell’