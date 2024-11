Lanazione.it - Il primo mese di Pol-Cascine. Quattro arresti e 47 nei guai: "Adesso basta zone franche"

FIRENZE Il bilancio di undi Pol-, 47 denunce e 813 persone controllate. Questi i numeri del presidio dei vigili urbani dedicato al parco fiorentino dalle 7 alle 19.30 con cinque pattuglie, cui si aggiungono quelle in borghese con i servizi dei reparti antidegrado e controlli mirati dei cinofili e un’ulteriore pattuglia fino alle 23, con passaggi frequenti nellepiù critiche. Gliriguardano reati legati allo spaccio di droga, quindi furto aggravato e resistenza. 15 le denunce sempre per spaccio, con il sequestro di 270 grammi di stupefacenti vari, 10 quelle per violazione delle normative sull’immigrazione; 11, invece, gli ordini di allontanamento effettuati. Interventi anche contro il "mercatino abusivo" con sanzioni e sequestro di oltre 140 oggetti.