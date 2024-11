Ilrestodelcarlino.it - Ecomondo, scatta il piano speciale. Centinaia di agenti sulle strade

Unstraordinario per monitorare la circolazionein vista di2024, in Fiera da martedì a venerdì, quando si svolgerà quello che si annuncia "l’evento fieristico più grande mai oganizzato a Rimini". Gli Stati generali della Green Economy vedranno Ieg tenere a battesimo i due nuovi padiglioni con 8.300 metri quadrati di superficie espositiva in più. "Per tutta la durata della manifestazione – spiegano dal Comune – la polizia locale ha predisposto un dispositivo di personale straordinario che presidierà le principali direttrici di traffico, da e verso la Fiera". Saranno oltre 80 gliche, ogni giorno, presidieranno la viabilità, "con uno sforzo complessivo di oltre 300 operatori impegnati nei tre turni giornalieri per tutti i 4 giorni di manifestazione".