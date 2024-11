Ilgiorno.it - Ecco il “vivaio“ dei campioni . La medaglia del Bike Park: è scuola nazionale di ciclismo

L’amministrazione comunale ci ha messo i soldi e le idee, l’associazione del territorio ha aggiunto la passione e la competenza. L’Asd Giovani Giussanesi può ora fregiarsi del titolo didi. Un riconoscimento certificato dalla Fci, la Federazione ciclistica inter, unico in Brianza. Alla base di questo risultato prestigioso c’è un progetto ambizioso, quello delnell’area dell’exdi via Nenni. Qui entra in gioco la politica, perché il sindaco, Marco Citterio, già in primavera stava pensando in grande approvando l’ampliamento già oggi destinato al, aumentando la superficie di quasi il 50% per arrivare agli attuali 8.500 metri quadrati. Un’area per chi si vuole avvicinare al, in modo particolare al mondo della mountain: qui si trovano numerosi tracciati con diversi gradi di difficoltà.