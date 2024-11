Ilrestodelcarlino.it - "Coppia aperta quasi spalancata". Francini tra corna e riscatto

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Oggi pomeriggio si apre la stagione teatrale di Urbino: dalle 17 al Sanzio va in scena ‘’ dal testo di Dario Fo e Franca Rame. Sul palco Chiarache torna ad Urbino e Alessandro Federico, diretti da Alessandro Tedeschi. Una commedia che sta conquistando ed Europa. Una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in. Fo e Rame descrivono in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile. L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro "sopravvivenza" tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi.