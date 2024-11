Dilei.it - Ascolti tv del 2 novembre: è scontro tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales

Leggi tutto su Dilei.it

Si rinnova lodel sabato, nella serata certamente più ambita per glitv dell’intera settimana. Quella del 2ha visto fronteggiarsi ancora una voltacon lee Tu Sì Que, i due programmi di punta in onda su Rai1 e su Canale5. Milly Carlucci ha costruito un cast di tutto rispetto, mentre sul fronte Maria De Filippi, la liturgia è quella di ogni anno. Ma quale show hanno preferito i telespettatori? In queste settimane abbiamo assistito a diversi testa a testa, con la sola prima puntata che ha visto trionfare il dance show della prima rete contro la trasmissione Mediaset. Su Rai2 è invece andato in onda Delitti in famiglia, mentre Rai3 ha proposto il film Rachel. Miami Supercops, invece, per Rete4, mentre su Italia1 abbiamo visto L’era glaciale 4.