Tutto.tv - Alfonso D’Apice entra al GF, ma Federica sapeva già tutto? Il dettaglio

Come volevasi dimostrare, dopo l’ingresso diPetagna nella casa del Grande Fratello, presto ci sarà quello di. La notizie era nell’aria già da un po’ di tempo, ma qualche giorno fa è stata confermata da Dagospia. Pare che l’ingresso disia previsto proprio per la puntata del GF di domani, lunedì 4 novembre. A quanto pare, però,si sarebbe lasciata scappare qualcosa di troppo.già chesarebbeto al GF lunedì? Cosa è emersoè pronto adre nella casa del Grande Fratello. Il concorrente si troverebbe attualmente in isolamento in hotel prima di varcare la soglia della porta rossa. Nel frattempo, all’interno dell’abitazione di cinecittàsta iniziando ad ambientarsi parecchio e a mostrare anche interesse per qualcuno.