Virginio sulla sua omosessualità e l’omofobia | Ho pensato di farla finita

Al Festival di Sanremo del 2006 con la bellissima ‘Davvero’, poi la vittoria ad Amici di Maria nel 2011,negli anni ha conquistato il pubblico con le sue canzoni, ma soprattutto con i suoi testi. Il 38enne infatti è autore di moltissimi brani scritti anche per altri cantanti famosi, da Laura Pausini a Paola e Chiara. Un anno faSimonelli ha fatto coming out ed ha parlato della sua, ma anche delle relazioni avute con donne. Oggi il vincitore di Amici a Verissimo è tornato a ricordare il periodo in cui ha preso consapevolezza di sé e in cui ha subito bullismo di matrice omofoba a scuola. Il cantante ha anche confessato di averdidopo tutto quello che ha subito.: “Ho creduto che l’unica soluzione fosse”. “C’è voluta tanta forza nella mia vita.