Primacampania.it - Ucciso durante una lite: giocava in Eccellenza nel Micri che ha sede a Pomigliano

Leggi tutto su Primacampania.it

D’ARCO – Si chiamava Santo Romano, Santino per gli amici, il ragazzo di 19 anni ferito a mortela scorsa notte dopo essere stato raggiunto da un proiettile al petto nel corso di una sparatoria, a San Sebastiano al Vesuvio,la quale è rimasto ferito ad un gomito un altro 19enne, ora ricoverato all’ospedale del Mare. Romano, checome portiere nella squadra di calcio deldi Volla che però hain via Carafa ad’Arco in provincia di Napoli (militante nel campionato di), è giunto ancora in vita all’Ospedale del Mare, dove però è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Rinviata la partita Che ilavrebbe sovuto disputare domani contro l’Albanova. Dalle pagine social delun messaggio di cordoglio per la morte di Santino.