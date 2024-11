Ilrestodelcarlino.it - Torna lo "space rock" dei Rockets. La band in concerto alle Muse

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) "Time Machine doveva chiudere la carriera discografica deiets, ma poi l’arrivo del nuovo cantante Fabri Kiarelli ha cambiato le carte in tavola e soprattutto ci ha dato la possibilità di ripartire dorigini, da quello ‘’ che è il nostro marchio di fabbrica da decenni". Fabrice Quagliotti racconta così "The Final Frontier", il nuovo album deiets uscito il 31 ottobre e che continua ad alimentare il culto attorno a questafrancese, ma ormai italianizzata, che tra gli anni ‘70 e ‘80 spopolò grazie a un look da cartoon, la voce filtrata dal vocoder, unpieno di sintetizzatori vendendo milioni di dischi con brani come "Future Woman", "", "One More Mission", "Electric Delight", la cover di "On the Road Again" dei Canned Heat e al super tormentone "Galactica".