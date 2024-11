Gaeta.it - Rapina in mini market a Roma: arrestato un uomo di 40 anni grazie alle telecamere

Un episodio di violenza nei negozi diha colpito l'attenzione delle autorità e dei cittadini. L'episodio risale a unaavvenuta in unnella zona Ostiense, dove unarmato di coltello ha minacciato il personale e sottratto denaro. Gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a identificare il sospetto attraverso le registrazioni delledi sorveglianza, che hanno fornito dettagli chiave sulla dinamica dell'accaduto. I fatti dellaLasi è verificata in una serata recente, quando il 40enne è entrato nelpuntando un coltello all'indirizzo dei titolari. In un clima di paura e tensione, ha costretto il personale a consegnare circa 300 euro in contanti dalla cassa. Non si è limitato a questo: ha anche richiesto il portafoglio di una vittima, che conteneva altri 245 euro, prima di fuggire.