Ilrestodelcarlino.it - Moncaro, i dipendenti della cantina: "Basta conflitti, serve un rilancio"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) "Non ci meritiamo questa situazione, non se la meritano gli agricoltori, non se la merita il territorio". Scelcogono di rompere il silenzio ivinicola più grande delle Marche, la. Nei giorni scorsi il tribunale di Ancona ne aveva dichiarato la messa in quidazione giudiziale, mentre solo ventiquattrore prima il ministero aveva decretato la messa in liquidazione coattacooperativa che gestisce lavitinicola. Un conflitto istituzionale che, però, si riverbera sul futuro deidel colosso del Verdicchio (ma non solo) schiacciato da 38 milioni di euro di debiti. L’auspicio del Comitatoè "che vengano accertate le responsabilitÃmala gestione che di fatto ci ha condotti alla liquidazione. Lo scenario che si è aperto in questi ultimi giorni è sconcertante, assurdo ed inconcepibile".