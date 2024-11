Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina 5-4, WTA Finals 2024 in DIRETTA: la kazaka serve per restare nel set

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Risposta di rovescio incrociata e stretta della moscovita. Parità da 40-0. 40-30 Jasmine non chiude la volèe e si lascia superare dal passante dell’avversaria. 40-15 Secondo doppio fallo della toscana. 40-0 In corridoio la risposta di rovescio della. 30-0 Vola via il dritto lungolinea di. 15-0 Non passa il rovescio incrociato della numero 5 WTA. 5-5 Game. Si ferma sul nastro il passante di rovescio di, che torna ora alla battuta. 40-30 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio della. 40-15 Decolla la risposta di rovescio dell’azzurra. 30-15 Altro ACE da destra della moscovita. 15-15 Stupenda risposta vincente con il rovescio lungolinea di Jasmine. 15-0 Quarto ACE di. 5-4 Game