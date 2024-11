Ilfattoquotidiano.it - Lettera di cento dipendenti della Bbc contro l’emittente: “Su Gaza informazione distorta a favore di Israele”

Oltre 100Bbc hanno accusatotelevisiva e radiofonica pubblica inglese di offrire una coperturaguerra avole alle posizioni di. Chiedono quindi un maggiore impegno per garantire “equità, l’accuratezza e l’imparzialità” nei reportage. La presa di posizione è contenuta in unainviata al direttore Tim Davie. Le firme sono in tutto 237 tra cui 101 membri dello staffBbc che auspicano “un giornalismo costantemente imparziale e accurato basato su prove nella sua copertura di”. Tra i sottoscrittori compaiono pure Sayeeda Warsi, membroCamera dei Lord , l’attrice Juliet Stevenson, lo storico William Dalrymple, la direttrice del Centre for Media Monitoring Rizwana Hamid e il conduttore radiotelevisivo John Nicolson.