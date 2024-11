Anteprima24.it - La Rummo riparte subito: sconfitto il Basket Ruggi 72 a 45

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiTornaalla vittoria laBenevento che, nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie C, batte 72-45 ilSalerno. Era l’esordio casalingo per le atlete giallorosse, che hanno riscattato il brutto stop a Napoli della scorsa giornata trovando una vittoria davvero convincente. Partenza forte di Muscetta e compagne, che indirizzanoil match già nel primo quarto. Dopo un grande parziale di 11-0, il primo periodo è andato avanti su questa scia positiva, con le ragazze di coach Iovini che chiudono sul 22-6. Nel secondo periodo la musica non cambia, l’unica cosa che cambia è il distacco nei confronti delle avversarie, che chiudono la prima parte di match sul 40-19. Terzo periodo che mette in mostra soprattutto un buon atteggiamento difensivo, come dimostrano i soli 8 punti subiti.