Inter-Venezia la probabile formazioni | da Empoli 4 cambi – CdS

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024) Meno uno a, match in programma domani sera a San Siro. Simone Inzaghi potrebbeare qualcosa rispetto alla vittoria con l’. Laformazione secondo il Corriere dello Sport. ULTIME – Dopo i tre punti ad, l’va a caccia del bis contro il, per mantenere il passo del Napoli, domani all’ora di pranzo impegnato in un test durissimo contro l’Atalanta. A San Siro arriverà ildi Eusebio Di Francesco, che nell’ultimo turno ha trovato una vittoria in rimonta contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Simone Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso e deciderà la formazione da schierare durante la rifinitura di oggi ad Appiano Gentile. Secondo il Corriere dello Sport dovrebbero essere quattro irispetto alla trasferta di. In avanti, Thuram e Lautaro Martinez si contendono il posto accanto a Mehdi Taremi.