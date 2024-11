Ilrestodelcarlino.it - Impatto fatale contro il guardrail. Muore un 44enne sulla E45

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Un nuovo incidente mortale sulle strade ha spezzato la vita di Matteo Zoffoli di 44 anni, originario di Cesena. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio intorno alle 15.30superstrada E45, nel tratto compreso tra Pievesestina e Casemurate, al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna. L’uomo, alla guida di una Fiat Punto, ha perso illlo del veicolo, schiantandosi violentementeilmetallico. Lo ssi è rivelato devastante e, nonostante l’intervento dei sanitari, non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto mentre il conducente percorreva la superstrada in direzione nord, verso Ravenna. Il veicolo è uscito di strada in un tratto rettilineo e con buone condizioni di circolazione. Il violentoha causato il decesso sul colpo dell’automobilista, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.