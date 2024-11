Lapresse.it - Gp Malesia, Bagnaia dopo caduta: “C’è ancora domani ma solo Martin può perdere Mondiale”

Leggi tutto su Lapresse.it

Peccovede allontanarsi le speranze di vincere ildi Motogp. “C’èmaJorge () può perderlo“, ha dichiarato il pilota italiano della Ducati ai microfoni di Sky Sportlanella gara sprint Gp di. “C’è, quel giro lì ho frenato un po’ più piano per non arrivare al limite, ho fatto più percorrenza, c’è una buca e l’ho presa. Sappiamo quanto la curva 9 sia critica. Non mi sono trovato mai dietro in tutto il week end, non volevo rischiare in quella curva e mi sono steso lo stesso, ho fatto la percorrenza più stretta per recuperare, ho perso in ingresso e mi si è chiusa la moto. Capita, Jorge (, ndr) è stato furbo e bravo, mi ha stupito perché il ritmo non era tanto veloce, però tutto può succedere sempre”, le parole di. “Andare al massimo lo faccio sempre.