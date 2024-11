Anteprima24.it - Campionato Primavera 2, il Benevento riprende il Monopoli nella ripresa: all’Avellola finisce 2-2

Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso con la spartizione della posta (2-2) il match dell’Avellola tra ladele quella del, con i pugliesi in vantaggio 2-1 all’intervallo grazie alla doppietta di La Sorsa in avvio (14?) e quasi allo scadere (35?) con la successiva rete di Balzano (37?) che ha riaperto la gara per i sanniti., poi, ilha iniziato un forcing importante trovando il meritato 2-2 al 15? con Francescotti, ma nei minuti successivi ha retto la difesa delai numerosi tentativi dei giallorossini di conquistare l’intera posta in palio. In classifica i ragazzi di mister Iezzo hanno 13 punti e sono in piena zona play off al terzo posto in coabitazione con Pisa e Cosenza. Nell’ottava giornata in programma sabato prossimo i giallorossini giocheranno di nuovoospitando il Pescara.