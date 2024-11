Bari la follia di una baby gang nella notte di Halloween | un migrante viene scaraventato a terra e preso a calci – Il video

Leggi tutto su Open.online

Cinque ragazzi in passamontagna si scagliano addosso a un uomo. Lo prendono a pugni, ae lo scaraventano adavanti agli occhi di qualche passante. Succede il 31 ottobre,di, a, nel quartiere Libertà. A denunciare l’accaduto è il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Luca Bratta, che su Instagram pubblica ildell’aggressione della. «Purtroppo ogni anno si travisa il senso di questa festa, creando panico e mettendo un’intera città in subbuglio», commenta il politico. «Questo è accaduto in piazza Redentore il giorno di. Ci ritroviamo come sempre a fare la conta dei danni e delle aggressioni, rischiando di creare un senso di assuefazione che sarebbe la sconfitta principale per una comunità intera». La vittima dell’agguato sarebbe un cittadino straniero che, al momento, non ha sporto denuncia.