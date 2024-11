Gaeta.it - Arrestato giovane padre per maltrattamenti e lesioni al figlio ricoverato in ospedale a Padova

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio diha scosso la comunità di, con undi 22 annidalla polizia. L’accusa è quella di aver inflitto sevizie e violenze al suo bambino di solo cinque mesi mentre il piccolo si trovavanel reparto di pediatria dell’cittadino. Le indagini condotte dalla Questura hanno messo in luce comportamenti estremamente preoccupanti, verificati nel contesto di una visita medica. Il contesto dell’arresto aL’arresto delè avvenuto in flagranza di reato. Secondo quanto emerso dalle indagini, la situazione si è delineata durante le visite quotidiane in, quando ilgenitore approfittava di momenti di solitudine per maltrattare il