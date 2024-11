Secoloditalia.it - Albania, Gasparri zittisce la Schlein: attaccano su 80€ per le forze dell’ordine e hanno speso miliardi per clandestini e pusher

non ci sta e non ci vuole stare: e replica a Elly, partita lancia in resta colpendo a testa bassa per infierire sul progetto riservato ai migranti in. Stavolta, al netto delle polemiche giuridiche, la segretaria Pd come nonto si è concentrata sul fare le pulci alle spese destinate all’organizzazione delleche dovranno operare sul campo: nella fattispecie, le, contestando i fondi conteggiati per l’ospitalità in trasferta. «L’accordo con l’continua a far danni. Alle violazioni dei diritti umani di un’operazione che la giustizia ha già bollato come illegittima si aggiunge ancora l’enorme spreco di denaro È uno scandalo altri milioni di soldi pubblici per ospitare nei resort albanesi leitaliane», ha tuonato la numero uno del Nazareno.