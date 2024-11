Gaeta.it - Abusivismo nelle strade: dissuasori improvvisati occupano il suolo pubblico a Napoli

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter In un vicolo nei pressi della Stazione Centrale di, l’occupazione delha assunto forme bizzarre e preoccupanti. Piante ornamentali, stendini, sedie, vasi e bidoni della spazzatura sono stati trasformati in veri e propriabusivi, utilizzati da alcuni residenti per riservare spazi di parcheggio pressoché inaccessibili agli altri. Questo fenomeno ha sollevato l’attenzione delle autorità locali e dei cittadini, evidenziando un problema di legalità e vivibilità in una delle zone più trafficate della città. L’occupazione abusiva delLa carreggiata di Via Giuseppe Silvati, una traversa del corso Garibaldi, si è trasformata in una vera e propria giungla urbana, dove le regole del vivere comune sembrano essere totalmente disattese.