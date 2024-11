"Vivo sotto scorta", Papin choc e il terrore di vivere a Marsiglia: cosa è successo all'ex Milan - Minacce per l'attuale allenatore della squadra delle riserve dell'OM, seguito fin sotto casa da degli sconosciuti in moto Ilgiornale.it - "Vivo sotto scorta", Papin choc e il terrore di vivere a Marsiglia: cosa è successo all'ex Milan Leggi tutto su Ilgiornale.it (Ilgiornale.it - venerdì 1 novembre 2024)- Minacce per l'attuale allenatore della squadra delle riserve dell'OM, seguito fincasa da degli sconosciuti in moto

(ilgiornale.it)

Minacce per l'attuale allenatore della squadra delle riserve dell'OM, seguito fin sotto casa da degli sconosciuti in moto ...

(msn.com)

Poi Papin ha rivelato di vivere sotto scorta: «Da tre settimane ci sono tre auto di agenti ... sapendo che in più sto vivendo una situazione simile. Così non si può andare avanti. O rimango io o parte ...

(sportmediaset.mediaset.it)

Jean-Pierre Papin, un simbolo storico dell' Olympique Marsiglia, è recentemente finito ai margini della nuova gestione del club. Tuttavia, l’ex Pallone d’Oro ha espresso apertamente il suo malcontento ...

(gazzetta.it)

Papin infine rivela di vivere sotto scorta: “Da tre settimane ... accettare che si dica che non segua le richieste della società, sapendo che in più sto vivendo una situazione simile. Così non si può ...