Vasco Rossi ha ricordato il padre scomparso e in particolare la scelta dell’uomo di non piegarsi al nazi-fascismo, scelta che gli costò la reclusione in un lager nazista. Fanpage.it - Vasco Rossi ricorda il padre: “Non ti piegasti ai nazi-fascisti, adesso sono tornati” Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: Con una foto pubblicata su Instagram,hato ilscomparso e in particolare la scelta dell’uomo di non piegarsi al-fascismo, scelta che gli costò la reclusione in un lagersta.

Vasco Rossi ricorda il padre e lancia un messaggio: "Non ci crederai ma i fascisti son tornati"

Vasco Rossi ricorda il padre scomparso 45 anni fa e i due anni passati in un lager nazista e scrive su Instagram: "Non ci crederai ma sono tornati, arroganti e facce ghignanti, la loro propaganda...".

AGI - Vasco Rossi ricorda su Instagram il padre scomparso 45 anni fa e i due anni trascorsi dal genitore in un lager nazista. "Il 31 ottobre del 1979 te ne sei andato piegato dalla fatica. Ricordo anc ...

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Vasco Rossi ricorda il padre scomparso 45 anni fa e i due anni passati in un lager nazista e scrive su Instagram: "Non ci crederai ma sono tornati, arroganti e facce ghignanti, ...