Tra le proposte di alternanza scuola-lavoro anche le lezioni di manganellate. Studenti allibiti, insorgono i sindacati (Di venerdì 1 novembre 2024) Imparare a manganellare. È questo il programma didattico che stato proposto ad alcuni alunni del liceo Fermi di Genova che si erano recati a Milano, all'Expo Training 2024, per capire come integrare le loro ore di alternanza scuola-lavoro. A riportare la notizia è stata per prima Repubblica che ha raccolto la testimonianza di una delle studentesse coinvolte. Agli alunni è stata fatta fare pratica su come e dove colpire con il manganello. "All'Expo c'erano quattro banchetti minuscoli dedicati alle università e invece un corridoio gigantesco pieno di stand delle forze dell'ordine: polizia, agenti penitenziari, aeronautica militare. Insieme ad altri miei compagni a un certo punto sentiamo dei colpi sordi all'inizio non ho capito cosa fossero, perché c'era la coda davanti a quello stand. Poi ho visto: era una dimostrazione pratica di come usare il manganello su un'altra persona.

