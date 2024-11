Thiago Motta dopo il pareggio contro il Parma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Udinese, il tecnico ha presentato la sfida uscendo finalmente allo scoperto riguardo la lotta scudetto in Serie A. ALLA VIGILIA – Thiago Motta in conferenza stampa presenta così la sfida contro l’Udinese, considerati i tanti gol subiti nelle ultime sfide, in particolare contro Inter (4) e Parma (2, rischiando di perdere): «Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, essere più compatti e aggressivi per lasciare meno spazio agli avversari. I ragazzi stanno bene. Sono concentrati sulla partita, a Udine dobbiamo fare una grande prestazione contro una squadra che sta molto bene. Troppi gol subiti? Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, compattarci e lasciare meno spazi possibili, dando tutti qualcosa in più, siamo ancora all’inizio». Inter-news.it - Thiago Motta esce finalmente allo scoperto: «Credo allo scudetto!» Leggi tutto su Inter-news.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Inter-news.it:dopo il pareggio contro il Parma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Udinese, il tecnico ha presentato la sfida uscendoriguardo la lottain Serie A. ALLA VIGILIA –in conferenza stampa presenta così la sfida contro l’Udinese, considerati i tanti gol subiti nelle ultime sfide, in particolare contro Inter (4) e Parma (2, rischiando di perdere): «Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, essere più compatti e aggressivi per lasciare meno spazio agli avversari. I ragazzi stanno bene. Sono concentrati sulla partita, a Udine dobbiamo fare una grande prestazione contro una squadra che sta molto bene. Troppi gol subiti? Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, compattarci e lasciare meno spazi possibili, dando tutti qualcosa in più, siamo ancora all’inizio».

