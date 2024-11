Terzo Mandato, Iannone (FdI): “E’ arrivato lo stop della Schlein ai consiglieri del PD campano?” - Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ saltata la riunione della Commissione Statuto della Regione Campania prevista per giovedi 31 ottobre. Per quale motivo? E’ arrivato lo stop della Schlein ai consiglieri Regionali del Pd? Sarebbe ridicolo avere un partito che a Roma vota contro il Terzo Mandato e a Napoli vota a favore. La cosa certa è che mentre loro litigano – De Luca contro la Schlein, deluchiani contro il Pd, diversamente Pd contro De Luca – i problemi dei campani sono completamente dimenticati. Lottano per la loro sopravvivenza mentre i campani soffrono per la loro esistenza”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. L'articolo Terzo Mandato, Iannone (FdI): “E’ arrivato lo stop della Schlein ai consiglieri del PD campano?” proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Terzo Mandato, Iannone (FdI): “E’ arrivato lo stop della Schlein ai consiglieri del PD campano?” Leggi tutto su Anteprima24.it (Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ saltata la riunioneCommissione StatutoRegione Campania prevista per giovedi 31 ottobre. Per quale motivo? E’loaiRegionali del Pd? Sarebbe ridicolo avere un partito che a Roma vota contro ile a Napoli vota a favore. La cosa certa è che mentre loro litigano – De Luca contro la, deluchiani contro il Pd, diversamente Pd contro De Luca – i problemi dei campani sono completamente dimenticati. Lottano per la loro sopravvivenza mentre i campani soffrono per la loro esistenza”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, Commissario Regionale del Partito in Campania. L'articolo(FdI): “E’loaidel PD?” proviene da Anteprima24.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:): "E' arrivato stopo della Schlein ai consiglieri regionali del Pd campano?"; Salta la riunione della commissione Statuto in Regione,): "È arrivato lo stop della Schlein?"; De Luca: penalizzati nelle produzioni. Tensione sul; SIMONE VALIANTE: “IN NOME DI PARTECIPAZIONE E POI SI CHIUDE AI SINDACI?”; Elezioni regionali Campania, De Luca prepara la legge elettorale per il: «Cosa dice Schlein ai s; FULVIO BONAVITACOLA: “ORE FRENETICHE PER? NOI SIAMO TRANQUILLI”; Approfondisci 🔍

Terzo Mandato. Iannone (Fdi): “E’ arrivato stop della Schlein ai consiglieri Regionali del Pd Campano?”

(informazione.it)

Dopo settimane di rumors sul destino di De Luca, è la Schlein a dare la linea politica del partito ai consiglieri regionali dem. «I mandati del governatore finiscono qui, è… Leggi ...

De Luca: penalizzati nelle produzioni. Tensione sul terzo mandato

(ilroma.net)

Fdi: è arrivato lo stop di Schlein? CASERTA. Il governatore e il ministro delle Imprese si impegnano a sostenere le imprese e a valorizzare il potenziale del territorio. L’incontro tra Vincenzo De Luc ...

Terzo mandato di De Luca, Iannone (FdI): "I consiglieri al voto seguiranno il Pd o il Governatore?"

(salernotoday.it)

Iannone: "De Luca ha comunicato alla sua maggioranza che intende portare in Consiglio un atto che gli consentirebbe il terzo mandato. Visto che i Consiglieri sono rimasti silenti, vorremmo capire se v ...

Terzo mandato a De Luca, Sommese presenta la proposta in commissione. Caldoro: “Legge ad personam”. Sinistra Italiana: “Un abuso”

(corriereirpinia.it)

Arriva in commissione affari istituzionali la proposta di legge per il terzo mandato per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. E' stato Giuseppe Sommese, consigliere di Azione e presi ...