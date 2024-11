pace per i lavoratori di Telco Soluzioni Digitali a Belvedere di Colle di Val d’Elsa, da tempo in stato di agitazione per i temi relativi alla mancanza di un piano industriale e a certezze per il futuro, come evidenziato già nelle scorse settimane da sindacati e Rsu. Proclamato adesso un altro sciopero per la questione degli stipendi, emersa una settimana fa con una prima astensione dal lavoro che poi era terminata con l’arrivo della seconda tranche dei salari almeno per una parte delle maestranze. In più la vicenda Telco sarà affrontata a Firenze in un incontro presso la Regione in programma lunedì 11 novembre: la vicenda ha infatti una valenza regionale, visto che l’azienda occupa in tutta la Toscana oltre 400 addetti, cinquanta dei quali appunto a Colle. Lanazione.it - Telco: non c’è pace per i lavoratori. Proclamato un altro sciopero per la questione degli stipendi Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Non c’èper idiSoluzioni Digitali a Belvedere di Colle di Val d’Elsa, da tempo in stato di agitazione per i temi relativi alla mancanza di un piano industriale e a certezze per il futuro, come evidenziato già nelle scorse settimane da sindacati e Rsu.adesso unper la, emersa una settimana fa con una prima astensione dal lavoro che poi era terminata con l’arrivo della seconda tranche dei salari almeno per una parte delle maestranze. In più la vicendasarà affrontata a Firenze in un incontro presso la Regione in programma lunedì 11 novembre: la vicenda ha infatti una valenza regionale, visto che l’azienda occupa in tutta la Toscana oltre 400 addetti, cinquanta dei quali appunto a Colle.

Telco: non c'è pace per i lavoratori. Proclamato un altro sciopero per la questione degli stipendi

(lanazione.it)

Non c’è pace per i lavoratori di Telco Soluzioni Digitali a Belvedere di Colle di Val d’Elsa, da tempo in stato di agitazione per i temi relativi alla mancanza di un piano industriale e a certezze per ...

