Biccy.it - Stefano De Martino, ritorno di fiamma: “Beccati insieme nella notte”

(Biccy.it - venerdì 1 novembre 2024)- Bello, bravo, simpatico e di successo,Denon è solo l’uomo del momento, ma anche uno degli scapoli più ambiti, ma siamo sicuri che sia davvero single? Il conduttore di Affari Tuoi nei mesi scorsi ha dichiarato in più occasioni di non essere fidanzato, ma adesso pare chesua vita sia tornata un’amica speciale. Stando a quello che ha rivelato il settimanale Nuovo Tv, Desarebbe stato beccatoalla sua ex fidanzata Gilda D’Ambrosio. Il magazine di Riccardo Signoretti ha messo il presentatore sulla copertina: “Lui continua a giurare di essere single. Marispunta Gilda, la sua amica speciale. Ed è subitodicon la sua ex fidanzata Gilda“. Che si sia riaccesa latra Dee la D’Ambrosio? Se così fosse buon per leiDee i tira e molla con Gilda D’Ambrosio.