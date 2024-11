Skeleton Crew: il nuovo trailer della prossima serie Star Wars Disney+ è online! - Da pochissimo è a disposizione un nuovo trailer per il prossimo progetto in casa Disney+ del mondo Star Wars: Skeleton Crew. E la curiosità è destinata ad aumentare! Il tanto atteso trailer di Skeleton Crew è finalmente arrivato, e i fan di Star Wars non potrebbero essere più entusiasti. La nuova serie live-action, che debutterà su Disney+ il 3 dicembre 2024, promette di portare una nuova ventata di avventura e mistero nell’universo della Galassia lontana lontana Il nuovo scintillante trailer di Skeleton Crew!Skeleton Crew segue le vicende di quattro giovani protagonisti: Wim, KB, Neel e Fern. Questi ragazzi fanno una scoperta misteriosa sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, che li porta a perdersi in una galassia strana e pericolosa. Durante il loro viaggio, incontrano Jod Na Nawood, un enigmatico utilizzatore della Forza interpretato dal sempre mitico Jude Law. Nerdpool.it - Skeleton Crew: il nuovo trailer della prossima serie Star Wars Disney+ è online! Leggi tutto su Nerdpool.it (Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Da pochissimo è a disposizione unper il prossimo progetto in casadel mondo. E la curiosità è destinata ad aumentare! Il tanto attesodiè finalmente arrivato, e i fan dinon potrebbero essere più entusiasti. La nuovalive-action, che debutterà suil 3 dicembre 2024, promette di portare una nuova ventata di avventura e mistero nell’universoGalassia lontana lontana Ilscintillantedisegue le vicende di quattro giovani protagonisti: Wim, KB, Neel e Fern. Questi ragazzi fanno una scoperta misteriosa sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, che li porta a perdersi in una galassia strana e pericolosa. Durante il loro viaggio, incontrano Jod Na Nawood, un enigmatico utilizzatoreForza interpretato dal sempre mitico Jude Law.

