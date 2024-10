Calciomercato.it - Roma-Torino, Juric è sicuro: “Problemi risolti”. Poi spiega Pellegrini e Cristante fuori

Ladi Ivancentra tre punti fondamentali per la classifica nonostante una prestazione opaca: le parole del tecnico giallorosso Labatte 1-0 ilgrazie al gol di Dybala, con la compartecipazione di Masina, e scaccia almeno qualche fantasma nella notte in cui facevano decisamente più paura. I giallorossi salgono a quota 13 punti, restando a -6 dalla Champions League e tenendo il passo di Lazio e Fiorentina.(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole di Ivanin conferenza stampa: Oggi erano importanti i comportamenti, da questo punto di vista è soddisfatto? Qualche litigio pesante magari fa bene ogni tanto. "A volte ci vuole, la cosa peggiore è la situazione di incertezza. Così ci è servita la brutta batosta e tutto quello che è successo in questi 2-3 giorni.