Roberto Bolle 'balla' sulla Grande Muraglia Cinese – Video - (Adnkronos) – Le immagini di Roberto Bolle che danza divertito sulla Grande Muraglia Cinese stanno facendo il giro del web. Bolle è uno degli artisti stranieri più amati dal pubblico Cinese, sempre più appassionato ed esperto di danza, tanto che il livello dei danzatori locali ha raggiunto da diversi anni l'eccellenza internazionale. Dopo gli acclamati tour del suo Gala nel 2014 e nel 2018, a Grande richiesta l'Etoile scaligera è tornata in Cina per un lungo tour nelle città di Guangzhou, Shangai, Nanjing e Pechino, ovunque accolto da un incredibile affetto non solo dal pubblico, ma anche dalle istituzioni che hanno celebrato il suo arrivo con una cena d'onore nell'Ambasciata Italiana. Nei momenti liberi, Bolle, appassionato di viaggi, ha approfittato per visitare il Paese.

