Ponte di Ognissanti e turismo: affluenza alta in città, ma pesa l'assenza della Fiera Skipass (Di venerdì 1 novembre 2024) Modena resta una meta attrattiva per il Ponte di Ognissanti, con un flusso costante di turisti richiamati dalle sue bellezze culturali, storiche e dalle eccellenze enogastronomiche, ma la cancellazione di Skipass , la Fiera dedicata agli sport invernali, impedisce il raggiungimento del tutto Modenatoday.it - Ponte di Ognissanti e turismo: affluenza alta in città, ma pesa l'assenza della Fiera Skipass Leggi tutto su Modenatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Modena resta una meta attrattiva per ildi, con un flusso costante di turisti richiamati dalle sue bellezze culturali, storiche e dalle eccellenze enogastronomiche, ma la cancellazione di, ladedicata agli sport invernali, impedisce il raggiungimento del tutto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dialta in città, ma pesa l'assenza della Fiera Skipass;di: il bel tempo fa volare ilin Italia, cifre e mete da record;di: bilancio positivo a Pisa per l'di turisti; Tanti i turisti che scelgono il Salento per ildi; Bilancioin Maremma; Boom di turisti per ildi, Manfredi: “Napoli seconda solo a Roma”; Approfondisci 🔍

Ponte di Ognissanti 2024, Umbria e Assisi al top tra le mete turistiche

(assisinews.it)

Anche in questo ponte di Ognissanti 2024 l’Umbria è tra le migliori regioni per numero di città all’interno delle mete più gettonate per il turismo. Nella classifica ... anche in altre occasioni di ...

Ponte di Ognissanti: Venezia presa d'assalto da turisti da tutto il mondo

(rainews.it)

Clima gradevole, temperature miti: il ponte appena cominciato vede già Venezia presa d’assalto da turisti provenienti un po’ da tutto il mondo. Molti i giornalieri, tantissimi quelli che dormiranno in ...

Il ponte di Ognissanti: un weekend da record per il turismo italiano

(notizie.it)

Un giro d’affari significativo Secondo le stime di Confcommercio, il ponte di Ognissanti ha generato un giro d’affari di poco inferiore ai tre miliardi e mezzo di euro. Questo dato evidenzia non solo ...

Napoli, 140mila turisti per il ponte di Ognissanti: potenziati i trasporti e la raccolta dei rifiuti

(msn.com)

Hotel pieni all’85%. A Capodichino flusso di 120mila passeggeri, In strada 15 tutor, installati bagni pubblici ...