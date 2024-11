Papa Francesco: "Solidarietà alla comunità di Valencia colpita dalle alluvioni" (Di venerdì 1 novembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2024 "Preghiamo per le popolazioni della penisola iberica, specialmente della comunità Valenciana travolte dalla tempesta Dana. Per i defunti e i loro cari e per tutte le famiglie Valenciane, il Signore sostenga chi soffre e chi porta soccorso. La nostra vicinanza al popolo di Valencia" così Papa Francesco nell'Angelus del Giorno dei Morti in piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Papa Francesco: "Solidarietà alla comunità di Valencia colpita dalle alluvioni" Leggi tutto su Iltempo.it (Di venerdì 1 novembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2024 "Preghiamo per le popolazioni della penisola iberica, specialmente dellana travolte dtempesta Dana. Per i defunti e i loro cari e per tutte le famigliene, il Signore sostenga chi soffre e chi porta soccorso. La nostra vicinanza al popolo di" cosìnell'Angelus del Giorno dei Morti in piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “Solidarietàcomunità di Valencia colpita dalle alluvioni”;: al Celam, “il male non ha l’ultima parola”;lancia l’appellosolidarietà: “Poveri non sono numeri, ma nostri fratelli”; L'Angelus di: "Solidarietà ai colpiti dal vaiolo delle scimmie: è emergenza globale"; Il: generosità e solidarietà come risposta a individualismo e indifferenza; Roma,: "Solidarietà al Libano, escalation inaccettabile"; Approfondisci 🔍

La nova crida del Papa per la pau mundial

(notizie.it)

Durante l’Angelus, Papa Francesco ha lanciato un accorato appello per la pace, esprimendo la sua preoccupazione per le numerose guerre che affliggono il nostro pianeta. “Preghiamo per la martoriata Uc ...

Il monito di papa Francesco: «Roma ritrovi la sua anima», è troppo sprecona, divario tra centro e periferia

(ilmessaggero.it)

Roma sprecona che butta via tonnellate di cibo mentre in periferia ci sono famiglie in difficoltà. Roma piena di scarti umani. Roma ormai trasformata in una Disneyland per ricchi e ...

Papa Francesco: "L'Italia non fa figli e servono i migranti, vanno accolti e integrati"

(41esimoparallelo.it)

Il Santo Padre invita alla solidarietà e all'integrazione dei migranti in risposta alla crisi demografica dei paesi occidentali.

IL PENSIERO - Papa Francesco: "La guerra è sempre una sconfitta ed è ignobile"

(msn.com)

Nuovo appello del Papa per la pace: "Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre", ha detto all ...