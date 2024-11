domani, sabato 2 novembre, il campionato di Serie B maschile che vede ai nastri di partenza la formazione della Pallamano Benevento ’23. I giallorossi sanniti esordiranno in casa, al Pala Ferrara-La Peccerella di via Adua (che finalmente può tornare a ospitare il pubblico sia pur ancora in quantità ridotta), contro il Lanzara con inizio alle ore 17.30. Subito un derby importante per la squadra del presidente Carlo Nazzaro, che non nasconde le ambizioni di promozione nella categoria superiore. La Pallamano Benevento ’23 ha allestito una rosa di ottima qualità, composta quasi esclusivamente da prodotti locali, cresciuti nel vivaio della Pallamano Benevento. Anteprima24.it - Pallamano Benevento, domani al via il campionato di Serie B Leggi tutto su Anteprima24.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: 2 minutiPrende il via, sabato 2 novembre, ildiB maschile che vede ai nastri di partenza la formazione della’23. I giallorossi sanniti esordiranno in casa, al Pala Ferrara-La Peccerella di via Adua (che finalmente può tornare a ospitare il pubblico sia pur ancora in quantità ridotta), contro il Lanzara con inizio alle ore 17.30. Subito un derby importante per la squadra del presidente Carlo Nazzaro, che non nasconde le ambizioni di promozione nella categoria superiore. La’23 ha allestito una rosa di ottima qualità, composta quasi esclusivamente da prodotti locali, cresciuti nel vivaio della

Sabato 2 Novembre al via il campionato di serie B della Pallamano Benevento '23

Domani pomeriggio alle ore 18.00 la Palestra Rampone di Benevento sarà il teatro del debutto stagionale della squadra beneventana nel campionato regionale di Serie C. Le giallorosse ospiteranno la

Giovedì 31 ottobre p.v., si alzerà il sipario sulla stagione della Pallamano Benevento '23, storica società sannita che si accinge a partecipare al campionato di serie B. La presentazione

