Omaggio a Oscar Galliazzo campione di pattinaggio

Oscar Galliazzo (nella foto), plurimedagliato campione di pattinaggio a rotelle, figura tra i migliori atleti italiani. L'Associazione nazionale medaglie d'oro al valore atletico (Amova) ha reso Omaggio ai grandi campioni italiani che hanno dato lustro al nostro Paese conquistando titoli mondiali e medaglie olimpiche. La cerimonia per la consegna dei riconoscimenti si è svolta a Genova domenica nel salone di Palazzo Tursi alla presenza del presidente del Coni, il presidente del Cip, il presidente di Sport e salute e il sindaco di Genova Marco Bucci neoeletto governatore della regione Liguria. Fra i 150 atleti premiati c'erano Federica Pellegrini, Gianni Bugno, Maurizio Stecca, Alberto Tomba.

